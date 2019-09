Conan Exiles, Age of Conan und Conan Unconquered sind an diesem Wochenende Free-to-Play auf Steam

in

Um Conan zu feiern, bietet Funcom Conan Exiles, Age of Conan und Conan Unconquered an diesem Wochenende Free-to-Play auf Steam an.

An diesem Wochenende gibt es die volle Packung Conan. Und zwar könnt ihr von heute bis zum 23. September die Spiele Conan Exiles, Age of Conan und Conan Unconquered kostenlos auf Steam spielen.

Abgesehen davon werden alle drei Spiele für eine zusätzliche Woche mit erheblichen Preisnachlässen zum Kauf angeboten.

Conan Exiles ist ein Online-Multiplayer-Survival-Spiel in der Welt von Conan dem Barbaren. Hier musst du in einer riesigen offenen Sandbox überleben und ein Königreich aufbauen.

In Age of Conan erlebt ihr ein Massively Multiplayer Online Game in der brutalen und barbarischen Welt von Conan dem Barbar.

Bei Conan Unconquered handelt es sich um ein Survival-Strategiespiel, das in der Welt von Conan dem Barbaren spielt. Du musst dich hier solo oder als Team im Multiplayer-Modus gegen den tyrannische Magier Thugra Khotan antreten.

Viel Spaß beim Zocken.

Das denken wir:

Eine coole Aktion. Wer die Spiele bisher verpasst hat, der sollte jetzt nicht zögern.