Cube World erscheint nach sechs Jahren Stille tatsächlich auf Steam

Der Entwickler von Cube World hat angekünndigt, dass das Spiel auf Steam erscheinen wird.

Im Juni 2011 wurde das Voxel-RPG Cube World angekündigt, im Jahr 2013 ging dann eine Alpha an den Start. Danach war es still rund um das Spiel und der Entwickler Wolfram von Funck ließ nicht mehr viel von sich hören. Kürzlich veröffentlichte er aber ein neues Gameplay-Video, das zeigt, dass das Spiel nicht tot ist.

Jetzt hat von Funck einen Tweet veröffentlicht, in dem er ankündigt, dass Cube World auf Steam erscheinen wird – wenn alles gut läuft im September oder Oktobeer 2019.

Hier der Tweet:

Cube World will be released on Steam! https://t.co/Lap10eQVKX

Hopefully around the end of September/October 2019. #cubeworld

— Wolfram von Funck (@wol_lay) September 6, 2019