Cyberpunk 2077: Erweiterungen und Multiplayer bestätigt

CD Projekt RED hat kürzlich offiziell bestätigt, dass es einen Multiplayer-Modus und kostenlose Erweiterungen für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 geben wird.

Bisher war nur bekannt, dass sich ein möglicher Multiplayer-Modus für Cyberpunk 2077 bei CD Projekt in der Entwicklungsabteilung “Research and Development” befindet. Nun wurde der Mehrspieler-Part offiziell bestätigt.

Das wurde via Twitter verkündet. Dort heißt es, dass der Multiplayer-Part und kostenlose Erweiterungen nach dem Release im April für Cyberpunk 2077 erscheinen werden.

Weitere Infos wurden jedoch nicht verraten. Das Ganze scheint sich auch noch in einer sehr frühen Phase zu befinden, denn CD Projekt RED sucht gerade neue Mitarbeiter, um den Multiplayer-Modus zu realisieren.

Hier die Tweets dazu:

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT