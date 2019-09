Daemon x Machina: Seht euch hier den Launch-Trailer an

Kürzlich wurde der Launch-Trailer zum Mech-Actionspiel Daemon x Machina veröffentlicht.

Wer eine Switch besitzt, der hat es in diesen Tagen ziemlich gut. Mit Astral Chain ist erst kürzlich ein tolles Exklusivspiel für die Switch erschienen und jetzt steht schon der nächste vielversprechende Titel in den Startlöchern: Daemon x Machina.

Hier erwartet euch ein stylisches Mech-Actionspiel von Kenichiro Tsukuda – der für seine Arbeit an der “Armored Core”-Serie bekannt ist.

Im Spiel übernimmt man die Rolle eines Mech-Söldners, in einer Welt, in der die menschliche Rasse vom Aussterben bedroht ist. Ihr müsst euch in eurem Arsenal – der mit unterschiedlichen Waffen an Armen und Schultern ausgerüstet werden kann – mächtigen Gegnern stellen und so die Menschheit retten.

Nachfolgend findet ihr den Launch-Trailer, der bisher leider nur in japanischer Sprache verfügbar ist.

Worum geht es in Daemon x Machina eigentlich?

“An Bord des Arsenal-Kampfanzugs müssen Spieler in diversen Missionen alles daran setzen, die Pläne ihrer Gegner zu vereiteln. Der Arsenal kann mit einer Reihe an Waffen ausgestattet werden, darunter auch Waffen, die bei gefallenen Gegnern gefunden wurden. Die Waffen lassen sich beliebig auswechseln und bieten dem Spieler so die Flexibilität, seine Strategie an jede Situation anzupassen.”

Daemon x Machina erscheint am 13. September 2019 exklusiv für die Nintendo Switch.

Das denken wir:

Wer auf Mech-Action steht, der kommt mit Daemon x Machina voll auf seine Kosten.