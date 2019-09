Darksiders Genesis: Krieg stellt sich im neuen Trailer vor

THQ Nordic und Airship Syndicate haben einen neuen Trailer zu Darksiders Genesis veröffentlicht, der den apokalyptischen Reiter Krieg als spielbaren Charakter vorstellt.

Im neuen Charakter-Trailer zu Darksiders Genesis wird der Charakter Krieg vorgestellt, den Fans der Serie bereits kennen. Krieg, der Reiter des roten Pferdes, ist ehrenhaft und grausam zugleich. Er ist der jüngste der vier Reiter, aber sein Alter ist kein Hinweis auf seine Erfahrung auf dem Schlachtfeld. Er hat unzählige Feinde mit seiner Waffe Chaoseater und dem Schutz seiner undurchlässigen Rüstung bekämpft.

Es herrscht Krieg

“Krieg sieht keinen Sinn darin, der Vergangenheit nachzuhängen, und strebt danach, ein effizienter und tödlicher Soldat zu werden, der ohne Zögern gegen die Feinde des Rates in die Schlacht zieht”, heißt es offiziell zum Charakter.

Immer an seiner Seite ist Ruin, das Phantomross von War. Ruin ist mächtig und anmutig mit seinem geschwärzten Fell und feurigen Hufen und Mähnen. Wie das Pferd in Aktion aussieht, zeigt der Trailer ebenfalls. Abgesehen davon bekommen wir zu sehen, wie sich Krieg in einen Feuerdämon verwandelt.

Hier der Trailer:

Darksiders Genesis erscheint noch 2019 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Es wird Fans freuen, dass Krieg auf das Schlachtfeld zurückkehrt. Wr können es auf jeden Fall kaum erwarten, Darksiders genesis auszuprobieren.