Death Stranding hat den Gold-Status erreicht

Hideo Kojima hat auf Twitter verkündet, dass Death Stranding den Gold-Status erreicht hat.

Auf diese Meldung mussten wir lange warten, aber jetzt ist es soweit: Death Stranding wurde endlich fertiggestellt und damit steht dem Release nichts mehr im Weg.

Death Stranding befand sich über vier Jahre in Entwicklung und nun verkündete Kojima Productions via Twitter, dass das Spiel fertig ist: “DEATH STRANDING ist fertig und hat den Gold-Status erreicht !! Hideo Kojima, das Kojima Productions-Team, alle bei Sony und Guerrilla, der Cast; Alle haben ihr Herz und ihre Seele in diese Sache gesteckt. Vielen Dank für eure Unterstützung, wir können es kaum erwarten, euch ein neues “HIDEO KOJIMA GAME” zu präsentieren. Spiele es am 8. November !!”

Hier der Tweet dazu:

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p

