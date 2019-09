Detroit: Become Human – Hier ist der erste Teaser-Trailer zur PC-Version

in

Quantic Dream hat einen ersten Teaser-Trailer zur PC-Version von Detroit: Become Human veröffentlicht.

Wie ihr vermutlich schon wisst, erscheint das Adventure Detroit: Become Human demnächst auch für den PC. Nun wurde der erste Teaser zum Spiel veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Die PC-Version verspricht eine verbesserte Grafik, 4K-Auflösung und eine vollständige Integration von Maus- / Tastatur-Steuerelementen. Hört sich gut an? Sieht auch so aus. Hier der Teaser:

Darum geht es in Detroit: In der Zukunft des Jahres 2038 ist die Produktion von Androiden ein Massenmarkt geworden und Millionen Maschinen werden in Detroit hergestellt. Diese unterscheiden sich kaum noch von Menschen.

Sie sind als Babysitter, Beamte oder Haushaltshilfe ein wichtiger Teil der Gesellschaft geworden. Die Maschinen fangen jedoch an, die Grenzen ihrer Programmierung zu überwinden und plötzlich Emotionen und ein Eigenleben zu entwickeln.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle drei verschiedener Androiden, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Menschwerdung auseinandersetzen müssen.

Das denken wir:

Detroit: Become Human ist ein tolles Spiel, das sich niemand entgehen lassen sollte, der auf Adventures steht. Die Inszenierung ist super und die Geschichte ist äußerst spannend. Hier werdet ihr auf keinen Fall enttäuscht.