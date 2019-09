Devil’s Hunt hat einen neuen Gameplay-Trailer spendiert bekommen

in

1C Entertainment hat einen neuen Trailer zum kommenden Actionspiel Devil’s Hunt veröffentlicht, der einige neue Spielszenen zeigt.

Wir berichteten ja bereits häufiger über das Actionspiel Devil’s Hunt, das an vielen Stellen an Devil May Cry erinnert. Und ich muss sagen, dass mich die bisherigen Spielszenen nicht überzeugen konnten. Ich finde jedoch, dass der neueste Trailer zum Spiel einen sehr guten Eindruck macht.

Die Story ist nett, die Charaktere wirken auf den ersten Blick ganz interessant und das actionreiche Gameplay macht auch einen soliden Eindruck. Aber überzeugt euch am besten selbst. Den Trailer findet ihr unter diesen Zeilen.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Desmond, einem Mann, der dämonischen Kräfte besitzt und damit das Schicksal der Welt entscheiden kann – dafür muss er sich einer der beiden Seiten des Konflikts anschließen. Die Geschichte basiert übrigens auf dem polnischen Fantasy-Roman “Equilibrium”.

Hier der neue Trailer:

Devil’s Hunt erscheint am 17. September für den PC und 2020 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Wenn es Neuigkeiten zum Spiel gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen ziemlich gut aus. Wer auf Action im Stile von Devil May Cry steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall mal genauer ansehen.