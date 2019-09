Die by the Blade ist ein neues One-Hit-Kampfspiel, das von Bushido Blade inspiriert wurde (Trailer)

Das Studio Grindstone hat mit Die by the Blade ein neues Kampfspiel angekündigt, das vom Klassiker Bushido Blade inspiriert wurde.

Erinnert ihr euch noch an das Schwert-Kampfspiel Bushido Blade, das 1997 für die erste PlayStation auf den Markt gekommen ist? Das Besondere an diesem Spiel war die One-Hit-Mechanik. In Bushido Blade reichte meistens ein einziger tödlicher Schlag, um den Gegner zu erledigen.

Die by the Blade schlägt in die selbe Kerbe und das sieht man auch gut am ersten Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine und sieht ganz vielversprechend aus – auch wenn noch nicht alles rund wirkt.

In Die by the Blade soll es ein herausforderndes Fortschrittssystem geben, das an freischaltbaren Gegenständen gekoppelt ist, damit man seinen aktuellen Status demonstrieren kann. Besonderen Wert legen die Entwickler darauf, ein realistisches Schwertkampferlebnis zu bieten. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der nachfolgende Trailer.

Erscheinen soll der Titel 2020 für den PC.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen ganz vielversprechend aus. Hier könnte uns ein ziemlich cooles Kampfpsiel erwarten. Bis dahin haben die Entwickler aber noch viel Arbeit vor sich.

Quelle: dsogaming.com