Dieses 4 Stunden Video erklärt die komplette Geschichte von Destiny

Der YouTuber “My name is Byf” hat ein 4 Stunden Video veröffentlicht, das die komplette Geschichte von Destiny zusammenfasst.

Morgen, am 1. Oktober, startet Destiny 2 auf Steam und die Erweiterung Festung der Schatten geht ebenfalls an den Start. Der perfekte Zeitpunkt also, um noch einmal die Geschichte von Destiny Revue passieren zu lassen.

Da kommt nachfolgendes Video gerade recht. Es fasst die komplette Geschichte von Destiny zusammen – in vier ganzen Stunden. Und das ist wirklich großartig, da die Geschichte von Destiny mittlerweile ziemlich komplex ist.

Dieses Video umfasst die gesamte Timeline von Destiny, einschließlich wichtiger Ereignisse, Überlieferungen und Hintergrundgeschichten des Universums. Alles, was ihr braucht, um euch auf den Release von Destiny 2: Shadowkeep vorzubereiten.

Cool: Der YouTuber hat das Video in Sektionen unterteilt, die ihr über die Beschreibung des Videos auswählen könnt. Auf diese Weise müsst ihr das Video nicht am Stück ansehen.

Weitere News, Infos und Videos zu Destiny 2 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Dieses Video ist wirklich beeindruckend. Besser hätte man die Geschichte von Destiny nicht zusammenfassen können.