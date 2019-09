Dieses Bild führte zu GTA

Mike Dailly, der Entwickler von Lemmings und GTA veröffentlichte kürzlich ein Bild auf Twitter, das zum ersten GTA führte.

Mike Dailly teilte vor ein paar Tagen ein Bild auf Twitter, das schließlich zur Entwicklung des Klassikers Grand Theft Auto führte. Dazu schrieb er: “Ich habe das gezeichnet, um eine isometrische Rendering-Engine zu erstellen. Diese hat sich dann zu einer rotierenden isometrischen Engine entwickelt. Dann habe ich die “Top Down Perspective Engine” erstellt, aus der GTA1 wurde.”

Hier der entsprechende Post mit dem Bild:

The image I created that eventually spawned #GTA

I drew this to create an isometric rendering engine, it then evolved that into a rotating isometric engine, then I built the “Top Down Perspective Engine” that went on to become GTA1#DMADesign #retro #grandtheftauto #retrogaming pic.twitter.com/Cxr5K8GB75

— Mike Dailly™ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mdf200) 1. September 2019