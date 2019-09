Dieses Real Life Need for Speed-Video ist der Hammer

Der YouTuber “Vladislav Chekunov” hat ein Video veröffentlicht, das Need for Speed in Real Life zeigt – und das Ergebnis ist einfach großartig.

Chekunov verwendete eine Drohne, um die Racing-Sequenzen aufzunehmen und darauf setzte er einige Menüs und Symbole, die ihr aus den Need for Speed-Spielen kennt.

Natürlich hat der Filmemacher auch an den passenden Soundtrack gedacht, der bei euch mit Sicherheit Erinnerung an das ein oder andere packende NFS-Rennen weckt.

Hier die Liste mit den Tracks:

Capone – “I Need Speed”

Cirrus – “Back on a Mission”

Fuel – “Quarter”

Sly Boogy – “That’z My Name”

Killing Joke – “The Death & Resurrection Show”

Overseer – “Supermoves”

Snoop Dogg feat. the Doors – “Riders On The Storm”

Sin – “Hard EBM”

T.I. – “24’s”

Xzibit – “LAX”

Septembre – “I am Weightless”

Folgende Autos sind im Video zu sehen:

Nissan Skyline R34 GT-R

Toyota Supra

Toyota Celica

R34 Skyline

Mazda RX-7

VW Golf

Subaru Impreza

Honda S2000

Nissan 350Z

Pontiac GTO

Lancer Evolution IX

Mitsubishi Eclipse

Lancer Evolution VIII

Und hier das Video:

Ziemlich beeindruckend, oder?

Übrigens: Need for Speed Heat erscheint am 8. November für PC, PS4 und Xbox One. Alle Infos dazu findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Viel besser hätte man das Video nicht machen können. Da bekommt man richtig Lust auf Need for Speed. erne mehr davon.