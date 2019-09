Doom gibt es jetzt auch als Knochen-Vodka

Wie feiert man das Year of Doom richtig? Anscheinend mit Doom als Knochen-Vodka – dieser wurde jetzt offiziell vorgestellt.

Bethesda hat sich mit The Rebel Distillers zusammengetan, um einen offiziellen Doom-Vodka auf den Markt zu bringen – das bestätigte Bethesda UK kürzlich auf Twitter.

Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was Knochen-Vodka ist. Man röstet und räuchert Rindfleischknochen und dann extrahiert man das Mark und mazeriert es in neutralem Getreide-Alkohol. Der Spiritus wird dann bei niedriger Temperatur noch im Vakuum destilliert.

Und so sieht der Doom-Vodka aus:

We’ve teamed up with @rebeldistillers to create DOOM Bone Vodka – for more information click here https://t.co/EZMIJRFoO8 pic.twitter.com/fZ7zEhT4QA

— Bethesda UK (@Bethesda_UK) September 6, 2019