Hideo Kojima über Death Stranding: “Es wird Leute geben, die es nicht verstehen”

In einem aktuellen Interview spricht Hideo Kojima darüber, wie es ist, die Spielwelt in Death Stranding zu erkunden und darüber, ein neues Genre einzuführen.

Kürzlich führte GameInformer ein Interview mit Hideo Kojima, in dem der Entwickler interessante Details zur Erkundung der Spielwelt verriet. Abgesehen davon spricht der Vater von Metal Gear darüber, welche Schwierigkeiten es mit sich bringt, ein neues Genre zu begründen.

Unter anderem wurde Kojima gefragt, wie er es schafft, die Arbeit, die der Protagonist Sam (Norman Reedus), im Spiel erledigen muss, unterhaltsam zu gestalten. Schließlich spielen viele Menschen Videospiele, um nicht arbeiten zu müssen.

“In der Vergangenheit gab es Einschränkungen, die es einem nicht erlauben weiter gehen zu können, auch wenn Spiele ‘Open World’ sind”, so Kojima. “Als ob sie Täler geschaffen hätten, in die man nicht gehen kann. Aber in diesem Spiel kann man überall hingehen. Man legt Routen fest und möchte wissen, was darüber hinausgeht. In diesem Spiel, du wirst es wohl nicht verstehen, wenn ich es nur sage, aber wenn du anfängst, das Spiel zu spielen, macht es wirklich Spaß, in dieser Welt herumzulaufen. Was mir klar wurde, ist, dass wenn ich Spieltests beobachte – auch die der Mitarbeiter – sie es zuerst nicht verstehen. Aber wenn sie wirklich anfangen zu spielen, macht es alleine schon Spaß, nur in dieser Welt spazieren zu gehen.”

“Und jetzt werden alle sagen: ‘Oh, es ist ein Laufsimulator'”, fuhr Kojima fort. “Es ist, wie als ich zum ersten Mal ein Stealth-Spiel herausgebracht habe. Wenn 100 Leute es spielen und 100 Leute sagen, dass es Spaß macht, bedeutet das, dass das Genre oder das Spiel bereits existiert. Aber dies ist ein neues Genre – genau wie Stealth beim ersten Mal. Es wird Leute geben, die es nicht verstehen. Es wird einige Zeit dauern, bis die tatsächlichen Bewertungen eingehen.”

Death Stranding steht ab dem 8. November für PS4 in den Händlerregalen.

