Hier sind die ersten Spielszenen aus PlanetSide Arena

Das Studio Daybreak Games hat ein Video veröffentlicht, das erste Spielszenen aus dem Shooter PlanetSide Arena zeigt.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass PlanetSide Arena verschoben wurde und Vorbesteller ihr Geld zurückerhalten haben. Heute haben wir erfreulichere Nachrichten zum Spiel. Und zwar wurde ein Video mit ersten Spielszenen veröffentlicht.

PlanetSide Arena ist ein groß angelegter Science-Fiction-Shooter, der aus der Third Person gespielt wird. Euch erwarten verschiedene Klassen (Assault, Engineer und Medic), Squads und Schlachten mit bis zu 500 Spielern. Übrigens: Jede Klasse wird mit einem Jetpack, einem persönlichen Fahrzeug und einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet. Diese Fähigkeiten können während eines Spiels verbessert werden.

PlanetSide Arena geht mit drei Hauptmodi an den Start: Massive Clash, ein episches Gruppen-gegen-Gruppen-Erlebnis für bis zu 500 Spieler und Solo und Team Battle Royale. Darüber hinaus werden in jeder neuen Saison neue Modi hinzugefügt. Einige dieser Modi sind Capture the Flag, Team Deathmatch, Search and Destroy und Global Conquest.

Nachfolgender Clip gibt euch einen Eindruck davon, was euch im Spiel erwartet.

Was haltet ihr von den ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das Spiel soll am 29. Januar 2020 via Steam an den Start gehen.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall interessant aus. Noch lässt sich aber nicht sagen, wie gut das Spiel wirklich ist.