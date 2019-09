In Death Stranding wird es einen sehr einfachen Modus für Filmfans geben

Kürzlich wurde bekannt, dass es in Hideo Kojimas nächstem Spiel Death Stranding einen sehr einfachen Modus geben wird, der sich vor allem an Filmfans richtet.

Death Stranding erscheint am 8. November und wird ein Actionerlebnis bieten, das sich sehr von dem unterscheidet, was wir bisher so gespielt haben – das lassen zumindest die bisher veröffentlichten Spielszenen vermuten.

Mittlerweile wurde verkündet, dass es im Spiel auch einen sehr einfachen Modus geben wird, für alle, die auf Filme oder Rollenspiele stehen. Der Modus “Normal” und “Schwierig” ist für Actionfans gedacht.

Wer sich also nur auf die Geschichte und die Charaktere von Death Stranding konzentrieren will, der sollte diesen sehr einfachen Modus wählen.

Kaizerkunkun, Kojimas persönliche Assistentin, twitterte kürzlich über diesen Modus, um mitzuteilen, dass der Spieltest abgeschlossen wurde. Im Tweet heißt es, dass der sehr einfache Modus für diejenigen geeignet ist, die sich mit Spielen nicht so gut auskennen. Diejenigen, die eher an sie gewöhnt sind, sollten sich für den Normal- oder Hard-Modus entscheiden.

Kojima twitterte darauf: “Normalerweise gibt es nur den Easy-Modus, aber wir haben den Very Easy-Modus für Filmfans hinzugefügt, da wir echte Schauspieler wie Norman, Mads und Lea haben.”

Hier die Tweets:

Finished DS test play. It took a month as I was playing while doing daily work since 8/6. As being a beginner I picked Very Easy Mode. According to my boss, this mode is for ppl who usually don’t play game,movie fans or RPG fans. Normal or Hard Mode is for action game fans. pic.twitter.com/8zz3noE5iA — Ayako (Touchy!) (@Kaizerkunkun) September 5, 2019

Normally there’s only Easy Mode, but we added Very Easy Mode for movie fans since we have real actors like Norman, Mads, Lea starred in. Even Yano-san who never completed the 1st stage of PAC-MAN, was able to complete the game on Very Easy Mode 👍🌈🦀😅 https://t.co/fMZmuZltZw — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 6, 2019

Bisher ist übrigens noch nicht bekannt, wie dieser Modus das Spiel einfacher machen wird. Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr das aber natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Dieser Ansatz klingt auf jeden Fall interessant, aber die meisten Spieler werden sicherlich die anspruchsvolleren Modi wählen.