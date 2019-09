In der Netflix-Serie “Daybreak” erwartet euch ein Zombie-High-School-Drama (Trailer)

in

Netflix hat einen neuen Trailer zur kommenden Zombie-Serie “Daybreak” veröffentlicht.

Kurz vor Halloween geht bei Netflix die Zombie-Serie “Daybreak” an den Start, in der euch ein abgefahrenes Zombie-High-School-Drama erwartet. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Die Serie wirkt wie ein Mix aus “Mad Max”, “Kick-Ass” und “The Walking Dead” und ich muss sagen, dass mir diese Mischung gut gefällt. Die bisher veröffentlichten Szenen sehen jedenfalls ziemlich unterhaltsam aus.

“Daybreak” schickt euch nach Glendale, Kalifornien, in eine Stadt, die von Plünderern und furchterregenden Stämmen bevölkert ist, die in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen. Und mittendrin sucht ein junger Außenseiter nach einer verlorenen Liebe.

Hier der Trailer:

Die Serie geht am 24. Oktober an den Start.

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Laune. Hier erwartet uns abgefahrene Zombie-Action in einem ziemlich vielversprechenden Setting. Wir sind gespannt.