In Warframe könnt ihr jetzt Despacito (und mehr) auf der Gitarre spielen

Digital Extremes hat in Warframe Saiteninstrumente ins Spiel gebracht. Nachfolgend findet ihr zwei Videos, die die Ingame-Gitarren in Aktion zeigen.

In Warframe ist man eigentlich als Cyber-Ninja unterwegs, der seine Gegner stylisch mit Schuss- und Nahkampfwaffen aus dem Weg räumt. Jetzt könnt ihr mit einer Ingame-Gitarre auch Musik machen. Why not?

Einige Spieler haben natürlich schon herausgefunden, wie man aus der Ingame-Gitarre Shawzim richtig guten Sound herausholt. Nachfolgendes Video stammt beispielsweise von einem Spieler, der ein benutzerdefiniertes Makro erstellt hat, um MIDI-Dateien abspielen zu können. So hat er seinen Tenno ” Through the Fire and Flames” von der britischen Power-Metal-Band DragonForce spielen lassen.

Natürlich hat auch jemand herausgefunden, wie man ein paar Takte Despacito spielt:





Wie spielt man mit der Gitarre in Warframe?

Um mit der sogenannten Shawzin spielen zu können, musst du das Shawzin-Emote über das Zahnrad aktivieren. Dann geht dein Charakter auf die Knie und zückt das Instrument und gleichzeitig wird das Shawzin-Bedienfeld geöffnet.

Wir sind schon gespannt auf die nächsten Videos.

Das denken wir:

In nächster Zeit können wir uns wohl auf einige Warframe-Musikvideos einstellen und wir freuen uns schon drauf.

Mehr News, Infos und Videos zu Warframe bekommt ihr über diesen Link.