Jurassic Dream: Erkundet den Jurassic Park auf Basis der CryEngine – aber ohne Dinos

Der Entwickler “LifelessTapir” hat ein kostenloses Spiel veröffentlicht, das es euch ermöglicht, den Jurassic Park auf Basis der CryEngine zu erkunden.

In Jurassic Dream könnt ihr die Insel Isla Nublar frei erkunden und euch den Jurassic Park aus nächster Nähe ansehen.

Und da das Spiel auf der CrynEngine basiert, sieht es dementsprechend gut aus. Ihr könnt sogar mit den ikonischen Jeeps aus dem ersten Film durch die Gegend fahren. Leider sind keine Dinos enthalten, da der Entwickler dafür nicht genügend Zeit hatte.

Aber wer weiß? Vielleicht erweitert “LifelessTapir” seinen Walking Simulator ja in nächster Zeit noch etwas. So oder so: Jurassic Dream ist ziemlich cool. Und hier könnt ihr euch das Spiel in Aktion ansehen:

Downloaden könnt ihr euch Jurassic Dream über diesen Link.

Das denken wir:

Jetzt haben wir lust auf ein Jurassic Park-Spiel. Jurassic Dream ist auf jeden Fall ein Traum für Fans der Filmvorlage.