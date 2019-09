Mortal Kombat 11: Der Synchronsprecher für den Terminator wurde von Schwarzenegger ausgewählt

Kürzlich wurde bkannt, dass Arnold Schwarzenegger den Synchronsprecher für den Terminator in Mortal Kombat 11 selbst ausgewählt hat.

Ihr wisst ja sicherlich bereits, dass der Terminator im Rahmen des Kombat Pack DLCs für Mortal Kombat 11 bald als Charakter veröffentlicht wird. Und vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass der Charakter nicht die Stimme von Arnold Schwarzenegger haben wird.

Das fanden einige Fans verständlicherweise ziemlich doof. Heute habe ich aber eine gute Nachricht diesbezüglich: Und zwar hat Daanish Syed, Senior UI Artist des Spiels, verraten, dass Arnold Schwarzenegger himself den Synchronsprecher für den Charakter ausgewählt hat.

Und da Schwarzenegger mit Sicherheit eine gute Wahl getroffen hat, brauchen wir uns nun weniger Sorgen machen, dass die Stimme des Terminators nicht passt. Wer der Sprecher ist, wurde jedoch noch nicht verraten.

We’ve already revealed that Arnold was not able to do it, but he did choose the actor that is doing his voice.https://t.co/HcAz6NmWTY

— Daanish Syed (@_DaanishSyed) 27. September 2019