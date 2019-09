Nintendo Switch: Neues Patent enthüllt große Änderung an den Joy-Cons

Kürzlich ist ein neues Patent von Nintendo aufgetaucht, das vermuten lässt, dass die Joy-Cons der Switch bald ein neues Design spendiert bekommen.

So wie es aussieht, arbeitet Nintendo gerade an einer neuen Variante der Switch Joy-Cons. Wie wir darauf kommen? In der offiziellen japanischen Patentdatenbank ist ein neues Nintendo Switch-Patent in Bezug auf das Design des Joy-Cons aufgetaucht.

Und wie man an den Bildern des Patents sehen kann, würde diese Design-Anpassung mehr Flexibilität ermöglichen. Man könnte durch das Update den oberen Teil des Controllers biegen.

Es ist zwar unklar, welchen Nutzen dieses Design für ein größeres Publikum haben könnte, aber einige Nintendo-Fans haben darauf hingewiesen, dass das Design für Spieler mit Handbehinderungen sehr nützlich sein könnte.

Abgesehen von der Flexibilität des oberen Bereiches scheint es keine weiteren großen Veränderungen am Joy-Con zu geben. Hier könnt ihr euch ein paar Bilder des Patents ansehe:

Es ist übrigens ganz normal, dass ein innovatives Unternehmen wie Nintendo immer wieder Patente einreicht, um die eigene Arbeit zu schützen, was nicht unbedingt heißt, dass so ein Joy-Con je auf den Markt kommt.

Jedoch denke ich, dass diese Design-Änderung sehr sinnvoll wäre, da ein Joy-Con nicht wirklich gut in der Hand liegt. Mit der zusätzlichen Flexibilität könnte sich das ändern. Und insofern hoffe ich, dass sich diese Variante durchsetzt.

Wir werden sehen.

Das denken wir:

Was Nintendo da wohl wieder plant? Es ist wirklich spannend zu sehen, wie Nintendo die Switch weiterentwickelt. Mal sehen, was da noch so kommt. Das neue Design des Joy-Con sieht auf den ersten Blick aber sehr sinnvoll aus.

Quelle: comicbook.com