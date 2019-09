Nioh 2: Die Open Beta startet im November

PlayStation hat die Open Beta des Sumrai-Actionspiels Nioh 2 für November dieses Jahres angekündigt.

Na, freut ihr euch schon auf Nioh 2? Dann habe ich eine Gute Nachricht für euch: PlayStation hat über den offiziellen Twitter-Kanal die Open Beta für November angekündigt. Genauer gesagt startet die Beta am 1. November und endet am 10. November.

In diesem Zeitraum könnt ihr euch die Beta einfach kostenlos aus dem PS Store herunterladen. Hier der offiziellen Tweet dazu:

Yokai hunters, ready to face the Dark Realm? Play the Nioh 2 Open Beta starting November 1 to 10, available at PS Store pic.twitter.com/EPPoqWBsiZ

— PlayStation (@PlayStation) September 15, 2019