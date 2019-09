One Piece World Seeker DLC 2: Where Justice Lies erscheint am 20. September (Trailer)

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum neuen DLC One Piece World Seeker veröffentlicht, der noch im September erscheint.

Der zweite DLC für One Piece World Seeker namens Where Justice Lies, der innerhalb des Season-Pass oder als einzelner Download verfügbar ist, erscheint am 20. September.

Aus diesem Grund wurde nun ein neuer Trailer veröfentlicht, der zeigt, was euch in der Erweiterung erwartet. Darum geht es: In Where Justice Lies spielt ihr Sabo, der versucht, die Weltregierung davon abzuhalten, Dyna Stones, gefährliche Massenvernichtungswaffen, von Prion Island auszugraben. Sabo hat neue Fähigkeiten und Angriffe und euch erwarten neue Missionen und ein neuer Ort namens Mirror World.

Übrigens erscheint heute, am 19. September, ein kostenloses Update für alle, welches folgende Inhalte bietet:

Ruffys Snake-Man-Form

Katakuri als neuer Boss

Neue Fotorahmen für den Foto-Modus

Ein neues Kostüm für Ruffy: Kintaro-Kostüm

Neue Challenge-Missionen und Ausrüstung

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Die neue Erweiterung macht einen ziemlich coolen Eindruck. Wer auf der Suche nach neuem Futter für One Piece World Seeker ist, der kommt auf jeden Fall nicht an diesem DLC vorbei.