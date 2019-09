One Punch Man: Road to Hero – Holt euch euch jetzt das Spiel aus dem App-Store

Das Action-RPG One Punch Man: Road to Hero ist ab sofort für Smartphones erhältlich.

Während das Kampfspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows noch etwas auf sich warten lässt, ist der mobile Ableger One Punch Man: Road to Hero bereits für Smartphones verfügbar. Ihr könnt euch das Spiel aus dem App Store oder via Google Play herunterladen.

Entwickelt wurde das Spiel von Oasis Games in Zusammenarbeit mit den Originalautoren. Es folgt der Handlung des erfolgreichen Anime. In diesem Titel könnt ihr euch eure eigene Crew aus Helden zusammenstellen, um gegen gefährliche Feinde zu kämpfen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “One Punch Man ist ein mobiles RPG mit offizieller Lizenz. Im Spiel kannst du die bekannten Figuren aus dem Anime ausbilden und mit ihnen kämpfen.”

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der offizielle Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Wer sich die Zeit bis zum Release von One Punch Man: A Hero Nobody Knows vertreiben möchte, der sollte das Spiel auf jeden Fall ausprobieren.