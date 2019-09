Path of Exile: Die kostenlose Erweiterung Blight ist ab heute verfügbar

Das Studio Grinding Gear Games hat angekündigt, dass heute die neue Erweiterung Blight für das Action-Rollenspiel Path of Exile an den Start geht.

Na, spielt ihr noch fleißig Path of Exile? Dann freut es euch sicherlich, dass heute mit dem Patch 3.8 die kostenlose Erweiterung Blight an den Start geht – und zwar in wenigen Stunden.

Mit dieser Erweiterung wollen die Entwickler die actionreichen Kämpfe von PoE mit der Strategie klassischer Tower Defense-Spiele verknüpfen.

Blight führt den NPC Schwester Cassia ein, die die Spieler über den gefährlichen Pilzbefall aufklärt, der sich in der Spielwelt ausbreitet. Diese Wucherungen infizieren und kontrollieren die Gedanken der Monster in der Nähe, aber Schwester Cassia hat eine Pumpe gebaut, die das Ichor aus den Wucherungen ablassen kann, um sie unschädlich zu machen. Eure Aufgabe ist es, eine Reihe von Türmen aufzustellen, um die Pumpe bei ihrer Arbeit zu schützen.

Abgesehen davon bringt Blight zahlreiche neuen Fertigkeiten, Gegenständen und Balanceänderungen ins Spiel. Darüber hinaus werden einige Archtypen erheblich überarbeitet.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das ist Community-Support! Es ist wirklich großartig, dass Grinding Gear Games dieses Spiel ständig mit neuen Inhalten versorgt.