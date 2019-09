PUBG LITE kommt im Oktober nach Deutschland

in

Die PUBG Corporation gab kürzlich bekannt, dass PUBG LITE bereits im Oktober in Deutschland an den Start geht.

Heute habe ich mal eine gute Nachricht für alle, die Playerunknown’s Battlegrounds schon immer mal ausprobieren wollten: PUBG LITE erscheint am 10. Oktober in Deutschland und 51 weiteren Ländern veröffentlicht wird.

Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Free-to-Play-Adaption des Battle-Royale-Spiels Playerunknown’s Battlegrounds. Offiziell heißt es dazu: “PUBG LITE bietet eine Balance zwischen dem PUBG-Spielerlebnis und niedrigen Hardware-Anforderungen.”

“Von Anfang an wurde PUBG LITE als eine Version unseres Spiels konzipiert, die für Spieler mit Computern und Laptops mit niedriger Spezifikation zugänglich ist und gleichzeitig dieselbe Raffinesse in der Action und im Gameplay bietet wie das originale PUBG. Seit Januar 2019 haben wir hart daran gearbeitet und auf das Feedback unserer Community gehört, um die Qualität des Spiels weiter zu verbessern. Wir können die Reaktion der Spieler in den neu hinzugekommenen Ländern kaum abwarten und sind gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird”, sagt Minkyu Park, Development Director von PUBG LITE bei der PUBG Corporation.

Übrigens: Die Vorregistrierung hat bereits begonnen. Wenn ihr euch registriert, erhaltet ihr kostenlose In-Game-Items, darunter die Waffen-Skins M416 “Desert Camo” und AKM “Rockstar”. Die Vorregistrierung ist noch bis zum 8. Oktober um 8:00 Uhr möglich.

Derzeit befindet sich PUBG LITE in der Open Beta.

Den Launcher könnt ihr euch über diesen Link hier downloaden.

Die vollständige Liste der Länder, in denen PUBG LITE verfügbar sein wird, gibt es hier.

Das denken wir:

Wer PUBG schon immer mal ausprobieren wollte, der hat keinen Grund mehr zu warten.