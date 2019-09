“Rambo: Last Blood” – Hier ist der blutige Red Band Trailer, auf den ihr alle gewartet habt

in

Kürzlich wurde ein Red Band Trailer zum Film “Rambo: Last Blood” veröffentlicht, in dem es so richtig zur Sache geht.

Erst kürzlich berichteten wir über einen ziemlich heftigen Trailer zum Film “Rambo: Last Blood” mit Sylvester Stallone – vor dem Kinostart wurde jetzt aber ein weiterer Trailer veröffentlicht, der noch brutaler ist. Unter diesen Zeilen findet ihr das Video.

In “Rambo: Last Blood” übernimmt Sylvester Stallone ein letztes Mal die Rolle von John Rambo, um gegen ein mexikanisches Kartelle anzutreten.

Als die Tochter einer seiner Freunde entführt wird, muss John Rambo (Sylvester Stallone) die US-mexikanische Grenze überqueren und dort trifft er auf eines der gewalttätigsten Kartelle Mexikos.

Hier der neue Trailer:

Mit dabei sind unter anderem Sergio Peris-Mencheta (“Snowfall”) als brutaler Anführer des Kartells, Hugo Martinez, Yvette Monreal, Adriana Barraza, Paz Vega, Oscar Jaenada und Joaquin Cosio.

Regie führt Adrian Grunberg. Das Skript stammt von Matt Cirulnick und Sylvester Stallone.

Der Film läuft am 19. September in den Kinos an.

Das denken wir:

Das wird ein hefiger Action-Trip. Rambo-Fans werden mit Last Blood voll auf ihre Kosten kommen – da sind wir uns schon jetzt sehr sicher.