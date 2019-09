“Rambo: Last Blood” – Seht euch hier den bisher brutalsten Trailer an

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum Actionfilm “Rambo: Last Blood” veröffentlicht – der bisher brutalste.

Am 19. September startet “Rambo: Last Blood” in die Kinos, dann muss Sly noch einmal als John Rambo seinen ganz persönlichen Krieg führen. Und dabei geht es natürlich wieder ziemlich blutig zur Sache.

Wie blutig, das zeigt der neueste Trailer. Unter anderem bekommen wir zu sehen, wie Rambo einem anderen Typen die Achillessehne mit einer Machete zerfetzt. Ouch.

Darum geht es im fünften Teil der Rambo-Reihe: Als die Tochter einer seiner Freunde entführt wird, muss John Rambo (Sylvester Stallone) die US-mexikanische Grenze überqueren, wo er auf eines der gewalttätigsten Kartelle Mexikos trifft.

Hier der neue Trailer:

Sergio Peris-Mencheta (“Snowfall”) übernimmt die Rolle des neuen Gegenspielers von Rambo. Er verkörpert den brutalen Anführer des Kartells, Hugo Martinez.

Yvette Monreal, Adriana Barraza, Paz Vega, Oscar Jaenada und Joaquin Cosio sind ebenfalls zu sehen.

Regie führt Adrian Grunberg. Das Skript stammt von Matt Cirulnick und Sylvester Stallone.

Das denken wir:

Vor allem Fans ds ersten Teils sollten mit dem fünften Rambo-Teil voll auf ihre Kosten kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Kinostart.