Remnant: From the Ashes – Abenteuer-Modus und neues Gewölbe angekündigt

Perfect World Publishing B.V. und Gunfire Games haben kürzlichen einen neuen Spielmodus, den Abenteuer-Modus, und ein neues Gewölbe namens Letos Labor für Remnant: From the Ashes angekündigt.

Falls ihr schon fleißig das Survival-Action-Spiel Remnant: From the Ashes zockt, dann freut es euch sicher zu hören, dass es bald neue Inhalte für den Titel gibt.

Mit einer offiziellen Pressemitteilung wurde nämlich ein neuer Abenteuer-Modus, und ein neues Gewölbe namens Letos Labor angekündigt.

Zum Abenteuer-Modus heißt es: “Am 12. September wird der Abenteuer-Modus neue Erkundungsmöglichkeiten für Remnant: From the Ashes bringen, mit dem Spieler die folgenden Biome zurücksetzen können: die Erde, Rhom und Yaesha. Spieler und ihre Teammitglieder können den Modus am Weltenstein in Station 13 aktivieren und eines dieser dynamisch erzeugten Biome zurücksetzen, um neue Gewölbe und Gegner zu entdecken oder einen anderen Weltboss zu besiegen.”

Am 19. September wird dann Letos Labor veröffentlicht, das euch auf eine Reise durch die Forschungsstation Alpha führt, in der es Rätsel zu lösen gibt und in dem ihr einen neuen Boss erledigen müsst.

Dazu heißt es: “Letos Labor führt die Spieler auf eine Reise durch die Forschungsstation Alpha. Das Labor wurde errichtet, um die geheimnisvollen roten Kristalle zu erforschen, um sie als unerschöpfliche Energiequelle zu verwenden. Der führende Forscher Leto Apostolakis hat die Theorie aufgestellt, dass sie für etwas Anderes eingesetzt werden könnten – als Brücke für sofortige Raum-Zeit-Reisen. Er war es, der den Weltenstein in Station 16 aktiviert hat, mit dem die Menschheit den ersten Schritt in andere Welten setzte. Letos Experimente wichen schon bald von ihren ursprünglichen Zielen ab und er nutzte die Weltensteine für eine Reihe fragwürdiger Experimente. Das Labor wurde noch monatelang nach der Invasion der Saat weiterverwendet. Es musste jedoch evakuiert werden, als eines von Letos Experimenten fehlschlug.”

Remnant: From the Ashes ist jetzt auf PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar.

Das denken wir:

Schön, dass die Entwickler schon jetzt für neue Inhalte für das Spiel sorgen. Hoffentlich geht das noch ein Weilchen so weiter.