Rogue Company: Hi-Rez Studios kündigen neuen Multiplayer-Shooter an (Trailer)

Hi-Rez Studios haben mit Rogue Company einen neuen Third-Person-Multiplayer-Shooter angekündigt, der von First Watch Games entwickelt wird.

Wenn ihr auf Third-Person-Shooter steht, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Hi-Rez Studios haben nämlich den Multiplayer-Shooter Rogue Company angekündigt.

Mit der Ankündigung wurden auch gleich zwei Trailer veröffentlicht. Im ersten gibt es etwas Live Action zu sehen und der zweite Clip zeigt Szenen aus dem Spiel. Beide Videos findet ihr unter diesen Zeilen.

Rogue Company ist ein streng geheimes Syndikat von Elite-Söldnern auf der ganzen Welt. Die Mitarbeiter der Rogue Company sind unverzichtbar, um die tödlichsten und herausforderndsten Missionen der Welt zu lösen.

In den actionreichen PVP-Matches könnt ihr in der Rolle verschiedener Rogue Company-Söldner auf eine Vielzahl an Waffen und Gadgets zurückgreifen. Abgesehen davon wird nicht nur Action, sondern auch taktisches Gameplay versprochen, das sich sowohl an erfahrene Spieler als auch an Neulinge richtet.

Bisher gibt es noch keinen Release-Termin. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr es aber natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen ganz unterhaltsam aus. Aber ob das Spiel mit der Konkurrenz mithalten kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen.