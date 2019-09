Rune 2 geht am 12. November im Epic Games Store an den Start – Open Beta beginnt bald

Die Human Head Studios haben angekündigt, dass das Wikinger-Action-Rollenspiel Rune am 12. November im Epic Games Store veröffentlicht wird und der Termin für die Open Beta wurde ebenfalls verraten.

Wenn ihr auf den Release des Action-Rollenspiels Rune 2 wartet, dann habe ich gute Nachrichten für euch: Das Spiel startet am 12. November – im Epic Games Store. Im selben Zug wurde auch der Termin für die Open Beta verkündet. Diese könnt ihr ab dem 20. September spielen.

Um diese Ankündigung zu feiern, wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem ihr mehr über die die zur Auswahl stehenden Götter und die von ihnen verliehenen Kräfte erfahrt.

Zum Trailer heißt es: “Welchen Gott wirst du als Champion in Midgard wählen, um gegen die Zeit anzutreten und Loki aufzuhalten? Wirst du dich dem mächtigen Thor anschließen und die Kraft seines Blitzhammers hervorzurufen? Oder wirst du der dunklen Hel deine Treue versprechen, um deine Feinde mit einer Welle von Eisstacheln aufzuspießen? Vielleicht passt es dir am besten, einen Schwarm Raben zu beschwören, die Odin gesegnet hat, um Feinde auf dem Schlachtfeld anzugreifen und zu bekämpfen? Sieh dir den Trailer an und entscheide, welche Gottheit du wählen wirst, wenn Rune II am 12. November 2019 veröffentlicht wird.”

Mehr News, Infos und Videos zu Rune 2 findet ihr hier.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie gut das finale Spiel wird. Die bisher veröffentlichten Spielszenen konnten uns noch nicht ganz überzeugen.