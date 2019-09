Schon von Tom Hanks Pro Skater gehört?

Pro Skater Tony Hawk hat kürzlich auf Twitter ein Bild gepostet, das auf den ersten Blick aussieht, wie ein Bild des Kultspiels Tony Hawk’s Pro Skater. Auf den ersten Blick…

Wenn man sich das Bild genauer ansieht, stellt man aber fest, dass es sich hier um Tom Hanks Pro Skater handelt. Hier das großartige Bild:

Hey @tomhanks, if we both acknowledge that we’ve seen this then maybe people will stop sending it to us… looking forward to seeing your signature moves though. #shimmyshimmycocoapop pic.twitter.com/HZFOkEsI7o

— Tony Hawk (@tonyhawk) 18. September 2019