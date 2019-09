Shadows of Doubt ist ein Indie-Stealth-Detektiv-Spiel, das von einer Person entwickelt wird

Der Entwickler Cole Jefferies arbeitet gerade an einem sehr interessanten Stealth-Detektiv-Spiel namens Shadows of Doubt, auf das ihr einen Blick werfen solltet.

Kürzlich bin ich auf ein sehr interessantes Spiel namens Shadows of Doubt gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Hier handelt es sich um ein Stealth-Spiel, das von nur einer Person Entwickelt wird.

Im Spiel erkundet ihr eine Stadt im Neo-Noir-Stil aus der Ego-Perspektive. In dieser Stadt treibt ein Serienmörder sein Unwesen und ihr müsst versuchen, ihm das Handwerk zu legen. Ihr müsst schleichen, euch verstecken, hacken und all das tun, was man eben so macht, wenn man einen Serienkiller erwischen möchte.

Besonders cool finde ich den Look, der etwas an Minecraft erinnert – nur stylischer und ingesamt etwas cooler. Das Ganze bekommt ihr im nachfolgenden Clip zu sehen, in dem euch der Entwickler durch die Pre-Alpha-Version des Spiels führt, die schon jetzt einen sehr interessanten Eindruck macht.

Es gibt zwar noch kein Veröffentlichungsdatum, dafür aber eine Steam-Seite, die ihr über diesen Link erreicht.

Das denken wir:

Der Look ist wirklich abgefahren. Wir freuen uns schon auf das finale Spiel.

Quelle: dsogaming.com