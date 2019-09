Sonic Smackdown ist ein Fan-Kampfspiel, das von Marvel vs. Capcom 3 inspiriert wurde

ArcForged arbeitet gerade an einem ziemlich coolen Sonic-Kampfspiel namens Sonic Smackdown.

Sonic Smackdown wird ein kostenloses Kampfspiel, das für den PC erscheinen soll. Bisher gibt es zwar noch keinen Veröffentlichungstermin, aber dafür wurden kürzlich ein paar beeindruckende Szenen aus dem Spiel veröffentlicht.

Die Grafik sieht wirklich gut aus und das Combo-System ähnelt dem von Marvel vs. Capcom 3. Bleibt nur zu hoffen, dass das Team das Spiel auch wirklich irgendwann fertigstellt.

Hier ein paar Videos, die das Spiel in Aktion zeigen:

Hey Keef, when are you gonna try Sonic Smackdown out? (Pls? ; . 😉 pic.twitter.com/VF6EE7YHWd — Origin of Storms @ CEOTaku (@_OriginofStorms) 11. September 2019

Nicht übel, oder? Sobald es weitere Infos zu Sonic Smackdown gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Sonic Smackdown sieht wirklich cool aus. Hoffentlich geht Sega nicht gegen dieses vielversprechende Projekt vor.

Quelle: dsogaming.com