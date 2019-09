System Shock 3: Seht euch hier die neuesten Szenen aus der Pre-Alpha an

in

Das Studio OtherSide Entertainment hat ein neues Video zu System Shock 3 veröffentlicht, das eine Minute aus der Pre-Alpha-Version zeigt.

Der Clip gibt einen guten Eindruck davon, wie das Spiel in Aktion aussieht und was euch in den Kämpfen erwartet. Und meiner Meinung nach sieht das Spiel bisher ziemlich gut aus. Das Ganze wirkt ziemlich düster und ungemütlich und das gefällt mir.

System Shock 3 ist ein First-Person-Actionspiel, in dem ihr die Spielwelt frei erkunden könnt. Unter anderem könnt ihr hacken, zum Stealth-Spezialisten werden, oder euch auf Nahkampf spezialisieren. Nach und nach werdet ihr dann die Geheimnisse des Raumschiffs aufdecken, das von der bösen KI Shodan übernommen wurde.

Leider gibt es ansonsten Keine Neuigkeiten oder Infos zum Spiel. Es ist auch noch nicht bekannt, wann das Spiel erscheint. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr das aber umgehend bei uns.

Hier das neue Video:

Das denken wir:

Die Entwickler scheinen ganze Arbeit zu leisten. Das Spiel sieht immer besser aus. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Release.

Quelle: dsogaming.com