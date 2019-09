Tekken 7: Der Season Pass 3 erscheint am 10. September (Trailer)

Bandai Namco Entertainment hat angekündigt, dass der Season Pass 3 für Tekken 7 am 10. September erscheint.

Falls ihr Tekken 7 zockt, dann freut ihr euch sicherlich darüber, dass der dritte Season Pass bereits am 10. September erscheint. Mit dieser Ankündigung hat Bandai auch gleich einen Trailer veröffentlicht, der zeigt, was er zu bieten hat.

Der Season Pass beinhaltet vier zusätzliche Charaktere, eine neue Stage und weitere neue Inhalte, wie Zafina, dem ersten Charakter aus des Season Pass 3.

In der offiziellen Mitteilung dazu heißt es: “Zusätzlich zu Zafina, die das erste Mal in Tekken 3D: Prime Edition ihren Auftritt hatte, wird Leroy Smith, ein komplett neuer Kämpfer, im Winter 2019 zum ersten Mal die Bühne des „King of Iron Fist“-Turniers betreten. Zwei weitere Charaktere werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.”

Hier der Trailer:

Abgesehen davon wird am 10. September 2019 ein kostenloses Update für alle Spieler erscheinen, welches folgende Inhalte bietet:

Verbesserte Anpassungen der Kampfbalance

Spielstatistiken und Stage-Gewinnquote werden zu den Spielerinformationen hinzugefügt und in Online-Spielen angezeigt

Zusätzliche voreingestellte Kostümplätze, um mehr Charakteranpassungen zu speichern

Anpassung der Online-Ränge, neue SpielerInnen starten mit dem Rang „1st dan“, statt dem „Beginner“-Rang

Neue Bilder in der Galerie hinzugefügt

Neue Anpassungs-Effekte für den Charakter Heihachi-Kun-Effekt (Orange) Heihachi-Kun-Effekt (Rot) Heihachi-Kun-Effekt (Blau)



Das denken wir:

Schön, dass die Entwickler die Tekken-Community immer wieder mit neuen Updates versorgen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die neuen Kämpfer.