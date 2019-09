The Black Masses: Die Demo des Open-World-Fantasy-Slashers erscheint im Oktober

Die Brilliant Game Studios haben verkündet, dass die Demo zum Open-World-Fantasy-Slasher The Black Masses bereits im Oktober erscheint.

Vor einiger Zeit berichteten wir noch relativ häufig über The Black Masses, ein Spiel, in dem ihr euch auf einer Insel zehntausenden Dämonen stellen müsst. In den letzten Wochen war es aber relativ still rund um den Titel. Nun wurde jedoch verkündet, dass die Demo am 17. Oktober erscheint.

Um diese Ankündigung zu feiern, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch in der Demo erwartet: eine riesige Insel, unzählige Dämonen und literweise Blut.

Übrigens verfügt das Spiel über ein Parkour-System, das es euch ermöglicht, an Hauswänden zu klettern, um so den Untoten zu entkommen. Abgesehen davon bekommen wir im Trailer zu sehen, wie der Spieler eine Windmühle als tödliche Falle einsetzt – das ist ziemlich fies.

Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

The Black Masses sieht zwar noch nicht ganz rund aus, aber wir sind schon gespannt, wie sich das Projekt in den kommenden Wochen weiterentwickelt.