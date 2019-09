The Last of Us Part 2: Release im Februar 2020 – seht euch hier den neuen Trailer an

Naughty Dog hat einen neuen Trailer zu The Last of Us Part 2 veröffentlicht und den Release-Termin verraten.

Darauf haben wir lange gewartet: Naughty Dog hat im Rahmen des Events State of Play – wie versprochen – den Release-Date-Reveal-Trailer zu The Last of Us Part 2 veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Im neuesten Trailer gibt es viele neue Szenen aus dem Spiel zu sehen, die verdammt gut aussehen. Wir sehen Ellie, die sich ihren Weg durch eine gefährliche Welt bahnt und unter anderem gegen durch den Cordyceps Pilz infizierte Menschen kämpft. Dabei trifft sie auf zahlreiche neue Charaktere – manche sind ihr freundlich gesinnt und andere trachten ihr nach dem Leben.

Abgesehen davon bekommen wir endlich Joel zu sehen, der sein Comeback feiert. Den Auftritt von Joel deutete Creative Director Neil Druckman kürzlich bereits durch einen Teaser an, den er auf Twitter veröffentlichte. Zu sehen ist Joels Armbanduhr, die er im ersten Teil von seiner Tochter Sarah geschenkt bekommt.

Zum Schluss des Trailers wird natürlich auch der Release-Termin verraten. So wird Das Spiel am 21. Februar 2020 für die PS4 erscheinen. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das wird großartig. Wer sich dieses Spiel entgehen lässt, der ist selber schuld.