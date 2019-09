The Last of Us Part II: Am 24. September gibt es neue Infos zum Spiel

In wenigen Tagen findet ein Media Event zu The Last of Us Part II statt – dann wird es neue Infos zum Spiel geben.

Seit der E3 2018 wurde es relativ still rund um The Last of Us Part II, aber demnächst gibt es neue Infos zum Spiel. Und zwar wurde kürzlich bekannt, dass am 24. September ein Media Event stattfinden wird, das sich um das kommende Spiel von Naughty Dog dreht.

Obwohl es aktuell noch keine Details dazu gibt, was im Rahmen dieses Events präsentiert wird, gehen wir stark davon aus, dass neue Infos zum Gameplay und zur Handlung verkündet werden.

Gut möglich, dass wir auch neue Infos zum Release bekommen.Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Hier ist die Einladung, die Geoff Keighly kürzlich auf Twitter geteilt hat:

Weitere News, Infos und Video zu The Last of Us Part II findet ihr hier.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, neue Szenen aus dem Spiel zu sehen. Das Warten auf das Spiel dauert schon viel zu lange.