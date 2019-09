The Last of Us Part II: Neil Druckman veröffentlicht neuen Teaser

Creative Director Neil Druckmann hat kürzlich einen neuen Teaser zu The Last of Us Part II veröffentlicht.

In den letzten Tagen war es ja relativ still rund um The Last of Us Part II, aber da Naughty Dog das Spiel im Rahmen des Events State of Play präsentiert, wurde nun ein neuer Teaser veröffentlicht.

Und zwar postete Creative Director Neil Druckmann einen kurzen Teaser, der keine Szenen aus dem Spiel zeigt, sondern nur einen Hammer mit dem Begleittext: “Befreie sie von ihren Sünden …”.

Hier der Teaser:

Free them of their sins… in 3 days The Last of Us Part II resurfaces. pic.twitter.com/c2Nx6dhYxc — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) September 21, 2019

Es ist gut möglich, dass der Hammer eine Waffe von Ellie im Spiel ist, aber der Text “Befreie sie von ihren Sünden” legt impliziert ein religiöses Thema. Gut möglich, dass wir es im Spiel mit einer Sekte zu tun bekommen. Wer weiß?

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr auf die neuen Spielszenen und können es kaum erwarten, The Last of Us Part II endlich zocken zu können.