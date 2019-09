The Legend of Zelda: Link’s Awakening – Nintendo veröffentlicht neuen Story-Trailer

in

Nintendo hat einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening veröffentlicht.

Der Release von The Legend of Zelda: Link’s Awakening für die Switch steht vor der Tür und aus diesem Grund hat Nintendo jetzt einen neuen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Ich habe zwar keine Ahnung, warum Nintendo diesen Trailer als Story-Trailer bezeichnet, da aus den Szenen nicht wirklich hervorgeht, worum es im Spiel geht, aber womöglich geht Big N einfach davon aus, dass mitlerweile jeder weiß, worum es in Zelda geht.

Wie auch immer. Der Trailer zeigt neue Spielszenen und darüber werden sich Fans sicher freuen.

Hier der neue Clip:

The Legend of Zelda: Link’s Awakening erscheint am 20. September.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein liebevolles Remake, das nicht nur Zelda-Fans gefallen wird. Wer den Klassiker verpasst hat, der sollte spätestens jetzt zuschlagen.