The Outer Worlds: Neuer Trailer zeigt “ein besseres Zuhause für bessere Menschen”

In wenigen Wochen erscheint das Rollenspiel The Outer Worlds und wenn ihr schon jetzt wissen möchtet, welche interessanten Orte ihr im Spiel erkunden könnt, dann solltet ihr euch den nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

Im neuesten Trailer bekommt ihr die Halcyon-Kolonie, die Gemeinschaft auf Terra 2 und den gefährlichen Planeten Monarch zu sehen. An allen dieser Orte trefft ihr auf die verschiedensten Bewohner, Lebewesen, Gefahren und Abenteuer. Für Abwechslung ist also auf jeden Fall gesorgt.

Offiziell heißt es zum Trailer: “Träumst du davon, an der Grenze des Weltraums zu arbeiten? Kkannst du eine grundlegende Eignungsprüfung bestehen? Dann ist Halcyon der richtige Ort für dich! Auf Terra 2, Monarch und anderen aufregenden Orten in der Halcyon-Kolonie erwarten dich Wohlstand und Abenteuer. Der Charakter, der du werden möchtest, bestimmt, wie sich deine Geschichte über die Halcyon-Kolonie in den Außenwelten entwickelt.”

Hier der Trailer:

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober für PC, PS4, Xbox One uund Nintendo Switch.

Das denken wir:

Die Spielwelt in The Outer Worlds ist auf jeden Fall sehr vielfältigt, hier erwartet euch an jeder Ecke ein neues Abenteuer. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf den Release.