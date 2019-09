The Surge 2: Im neuen Stroy-Trailer geht das Leben auf Erden, wie wir es kennen, dem Ende entgegen

in

Focus Home Interactive hat einen neuen Trailer zu The Surge 2 veröffentlicht, der euch schon mal auf die Story des Spiels einstimmt.

Bald steht das Hardcore-Action-RPG The Surge 2 in den Händlerregalen und darum wurde nun ein neuer Story-Trailer veröffentlicht, der euch schon mal zeigt, was euch im Spiel erwartet.

Worum geht es in The Surge 2?

Während der Nanomaschinenbefall Jericho City frisst und Roboter die Stadt verwüsten, wachst du in einem verlassenen Gefängnis auf. Um zu überleben, musst du Jericho City erkunden und deine Feinde in brutalen Kämpfen erledigen.

Und dafür stehen dir zahlreiche neue Waffen, Gadgets und zusätzliche Implantate zur Verfügung, mit denen du deine Gegner fies zerlegen kann. Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich blutig und dürfte vor allem Actionfans gefallen.

Hier die Features des Spiels:

Brutaler, kompromissloser Nahkampf

Tödliche Feinde und gigantische Endgegner

Trenne dem Feind die Ausrüstungsteile ab, die du selbst haben willst

Umfangreiche Charakterentwicklung mit vollen Anpassungsmöglichkeiten

The Surge 2 steht ab dem 24. September für PC, PS4 und Xbox One in den Hädlerregalen.

Das denken wir:

In The Surge 2 erwartet euch Hardcore-Action mit coolen RPG-Elementen. Wer auf der Suche nach einem actionreichen Abenteuer ist, der sollte sich The Surge 2 nicht entgehen lassen.