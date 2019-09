The Surge 2: Im neuesten Trailer erwartet euch eine “Symphonie der Gewalt”

Focus Home Interactive und Deck13 haben einen neuen Trailer zu The Surge 2 veröffentlicht, in dem wir viele blutige Spielszenen zu sehen bekommen.

Der Release von The Surge 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten und aus diesem Grund dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder über neue Szenen aus dem Spiel freuen. Kürzlich wurde beispielsweise ein neuer Trailer mit dem Titel “Symphonie der Gewalt” veröffentlicht.

Und in diesem Clip erwartet euch genau das: eine Symphonie der Gewalt. Wir bekommen zu sehen, wie zahlreiche Charaktere um ihre Gliedmaßen erleichtert werden. Untermalt wird das Ganze von Sharon Van Ettens Cover von “The End of the World”.

Hier der neue Trailer:

In The Surge 2 wachst du in einem verlassenen Gefängnis auf, während der Nanomaschinenbefall Jericho City frisst und Roboter die Stadt verwüsten. Um zu überleben, musst du Jericho City erkunden und deine Feinde in brutalen Kämpfen erledigen.

Dafür stehen dir natürlich wieder zahlreiche Waffen, Gadgets und zusätzliche Implantate zur Verfügung, mit denen du deine Gegner – wie im Trailer zu sehen – erledigen kannst.

Das Spiel steht ab dem 24. September für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Wer auf actionreiche RPGs steht und das Sci-Fi-Setting mag, der sollte sich The Surge 2 nicht entgehen lassen.