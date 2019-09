The Surge 2: Seht euch hier den bisher fettesten Trailer an

in

Focus Home Interactive hat den Launch-Trailer zu The Surge 2 veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

In den vergangenen Wochen haben wir euch zahlreiche Trailer zum kommenden Hardcore-Action-RPG The Surge 2 präsentiert – jetzt ist endlich der Launch-Trailer da.

Da der Release von the Surge 2 bloß noch wenige Tage auf sich warten lässt, wurde nun der Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet: ein spannendes Sci-Fi-Setting, coole Action und jede Menge Blut.

Darum geht es: Im Spiel wachst du in einem verlassenen Gefängnis auf, während der Nanomaschinenbefall Jericho City frisst und Roboter die Stadt verwüsten. Um zu überleben, musst du Jericho City erkunden und deine Feinde in brutalen Kämpfen erledigen.

Und wie das Ganze in Aktion zeigt der nachfolgende Trailer, der meiner Meinung nach sehr gelungen ist. Die neuen Spielszenen sehen wirklich sehr vielversprechend aus. Vor allem Actionfans kommen hier voll auf ihre Kosten.

The Surge 2 steht ab dem 24. September für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem actionreichen RPG ist, der ist hier genau richtig. Hier erwarten euch viele coole Ideen und ein spannendes Sci-Fi-Setting.