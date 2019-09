The Vision: In diesem Shooter könnt ihr auf Knopfdruck durch die Zeit reisen, um Vergangenheit und Zukunft zu verändern

in

Der Indie-Entwickler Justin Darlington arbeitet seit vier Jahren an einem interessanten Third-Person-Shooter namens The Vision, der es euch erlaubt, auf Knopfdruck durch die Zeit zu reisen.

The Vision ist ein Open-World-Survival-Spiel, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird un auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht. Das Highligh: Im Spiel könnt ihr auf Knopfdruck durch die Zeit reisen.

So ist man in der Lage, Vergangenheit und Zukunft zu manipulieren. Vor ein paar Tagen hat Darlington einen coolen Trailer veröffentlicht, der das Spiel und das Zeitreise-Feature in Aktion zeigt.

Und wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze ziemlich vielversprechend aus. Die Vision des Projektes ist ziemlich groß und das Spiel ist nicht einfach umzusetzen, daher sucht der Entwickler Unterstützung via Patreon. Wer The Vision unterstützen möchte, der sollte also diesem Link hier folgen.

Hier der neue Trailer zum Spiel:

Sollte es Neuigkeiten zu The Vision geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die Idee hinter The Vision ist ziemlich cool. Hoffen wir mal, dass der Entwickler sein Team ausbauen kann, damit seine Vision Wirklichkeit wird.