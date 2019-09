Tony Hawk’s Pro Skater: Tony Hawk veröffentlicht Motion-Capture-Aufnahmen von damals

Tony Hawk veröffentlichte Motion-Capture-Aufnahmen auf Twitter, die ihn bei der Arbeit an Tony Hawk’s Pro Skater (in Deutschland Tony Hawk’s Skateboarding) zeigen.

Erinnert ihr euch noch an den Klassiker Tony Hawk’s Pro Skater? Das Spiel erschien im August 1999 für die PlayStation und ich erinnere mich noch sehr gut daran, denn wir spielten diesen Titel damals bis zum Umfallen. Kein Spiel zuvor fing das Skate-Feeling so gut ein wie Tony Hawk’s Pro Skater.

Für das Spiel machte das verantwortliche Entwicklerstudio Neversoft unter anderem auch Motion Capture-Aufnahmen und da das Spiel nun 20. Geburtstag feiert, veröffentlichte Skate-Legende Tony Hawk einige der Aufnahmen von damals. Diese findet ihr unter diesen Zeilen. Da werden Erinnerungen wach.

In keeping with the THPS 20th anniversary, here is our motion capture session from 1999. We didn’t end up using any of this data because there wasn’t enough time to program it into the final game, but at least I got to do a bunch of hard tricks while wearing an embarrassing suit. pic.twitter.com/pHw09SX3tg — Tony Hawk (@tonyhawk) 3. September 2019

Ein weiterer Tweet zeigt, dass Hawk 20 Jahre später noch immer gerne Pro Skater zockt – ein Highlight auf der ersten PlayStation.

THPS was released 20 years ago today. It was an unexpected phenomenon and brought a new audience to the skateboarding world. My friends at @THPSfilm are finishing a documentary about the series https://t.co/zpUC6WSQGr

Meanwhile, here I am this morning skating the warehouse ➡️➡️⭕️ pic.twitter.com/9eCEvgxzod — Tony Hawk (@tonyhawk) 31. August 2019

Aber nicht nur das Spiel an sich, sondern auch der Soundtrack, war einfach grandios – ihr erinnert euch mit Sicherheit noch an einige Tracks. In einem Interview mit den Kollegen von Noisy verriet Tony Hawk vor einiger Zeit, welches seiner Spiele seiner Meinung nach den besten Soundtrack hat. Natürlich der erste Teil – Tony Hawk’s Pro Skater.

Hier das komplette Ranking:

Tony Hawk’s Pro Skater Tony Hawk’s American Wasteland Tony Hawk’s Pro Skater 4 Tony Hawk’s Underground Tony Hawk’s Pro Skater 2 Tony Hawk’s Underground 2 Tony Hawk’s Proving Ground Tony Hawk’s Pro Skater 3 Tony Hawk’s Project 8 Tony Hawk’s Downhill Jam Tony Hawk: Ride Tony Hawk: Shred Tony Hawk Pro Skater 5

Das denken wir:

Es ist wirklich irre, wie sich Videospiele in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben. Wir könnes es kaum erwarten, zu sehen, was da noch so kommt.