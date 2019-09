Trepang2: Bald erscheint eine Demo des von FEAR inspirierten Indie-Shooters bei Steam (Video)

Der Entwickler Wilson C hat angekündigt, dass bald eine neue Demo seinees Indie-Ego-Shooters Trepang2 bei Steam erscheinen wird.

Erinnert ihr euch noch an den Shooter FEAR? Für mich zählt FEAR noch immer zu den besten Shootern, die es gibt. Vor allem die unheimliche Stimmung und die düstere Inszenierung fand ich großartig.

Der Entwickler Wilson C holte sich für seinen Shooter Trepang2 Inspiration von FEAR und das Ergebnis kann sich sehen lassen. In den nachfolgenden Clips seht ihr, wie das Spiel in Aktion aussieht. Vor allem die Blut- und Splattereffekte dürften euch an FEAR erinnern. Bleibt nur zu hoffen, dass die Story nicht zu kurz kommt.

Auf jeden Fall erscheint demnächst eine Demo des Spiels bei Steam und sobald wir wissen wann, lassen wir es euch wissen.

Hier schon mal die neuen Clips aus dem Spiel:

Das denken wir:

Das wird ein ziemlich brutaler Actiontrip. Wer FEAR mochte, der wird Trepang2 sicher mögen.

Quelle: dsogaming.com