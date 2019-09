Trine 4: Im neuesten Video erfahrt ihr mehr über die Story des Adventures

Publisher Modus Games hat ein neues Video zum Adventure Trine 4 veröffentlicht, das einen interessanten Blick auf die Story des Spiels gibt.

Freut ihr euch schon auf den Release von Trine 4? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde ein neues Video zum Spiel veröffentlicht, das Einblick in die Kunst und Story von Trine 4: The Nightmare Prince gibt.

Das Video stellt das finnische Studio Frozenbyte und die übergreifende Geschichte der Trine-Reihe, sowie die Inspirationen zu Trine 4 vor, die sowohl innerhalb der Trine-Reihe als auch in der finnischen Natur zu finden sind.

Offiziell heißt es zum Video: “Das Behind-the-Scenes-Video zeigt Concept Art der Trine-Spiele und die Künstler bei der Arbeit. Zudem wird im heutigen Video ein erster Blick auf zwei Boss-Kämpfe in Trine 4 geworfen und die finnische Flora und Fauna, die die neue Fortsetzung der Reihe inspiriert haben, gezeigt. Die farbenfrohen, an die finnische Wildnis angelehnten Hintergründe in Trine 4: The Nightmare Prince sind von bezaubernder Schönheit. Diese ist nur leider überschattet von den dunkel-violetten, bedrohlichen Heraufbeschwörungen von Prinz Selius.”

Hier das sehr sehenswerte Video:

Trine 4: The Nightmare Prince erscheint am 8. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Am selben Tag erscheint auch die Trine: Ultimate Collection. Diese beinhaltet Trine Enhanced Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein farbenfrohes Abenteuer, das nicht nur Fans der Vorgänger gefallen wird.