Trine 4: The Nightmare Prince – Im neuesten Trailer erfahrt ihr mehr über die Story

Modus Games hat kürzlich einen neuen Story-Trailer zum kommenden Adventure Trine 4: The Nightmare Prince veröffentlicht.

Der Release von Trine 4: The Nightmare Prince lässt nicht mehr lange auf sich warten und aus diesem Grund wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die Story des Spiels gibt.

Hier die Kurzfassung: Prinz Selius leidet unter unheimlich düsteren Träumen. Aufgrund seiner magischen Talente können monströse Alpträume Wirklichkeit werden und Chaos auslösen.

Die Helden Amadeus, Pontius und Zoya müssen den geplagten Prinzen finden und aus seiner verzweifelten Lage retten, bevor die Welt von den Schatten vom Nightmare Prince verschlungen wird.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Trine 4: The Nightmare Prince erscheint am 8. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Am selben Tag erscheint auch die Trine: Ultimate Collection. Diese beinhaltet Trine Enhanced Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein wunderschönes Adventure mit vielen witzigen Ideen. Wer auf der Suche nach einem Koop-Abenteuer ist, der sollte Trine 4 unbedingt ausprobieren.